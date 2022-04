Las claves del capítulo 5: Alba entrega el vídeo de la violación y Jacobo, Rubén, Hugo y Bruno son detenidos

El capítulo 5 de 'Alba' es clave en el transcurso de la serie. Alba, por fin, decide sincerarse con su mejor amiga y le confiesa que recibió el vídeo de la violación.

Las palabras de Bego hacen recapacitar a Llorens, que se arma de valor para hablar con Bruno y tomar una necesaria decisión: entregar el vídeo a la teniente Giner.

Así ha sido el quinto capítulo en momentos claves

El episodio comienza con un preocupado Bruno que intenta que su tía Clara le cuenta todos los detalles de lo ocurrido en la frutería. Recordemos que Campoamor sufrió una caída y quedó inconsciente tras descubrir que César conocía todos los hechos de la noche de la violación. También entra en escena César, que sintiéndose culpable pregunta a Costa por su tía. Este, agobiado, le cuenta toda la verdad al policía local, que promete ayudarlo... ¿será verdad?

El accidente de Clara marca un antes y un después en la historia y, también, en la relación de Costa y Llorens. Bruno, harto de las amenazas que están recibiendo, le pide a Alba que denuncie a todos, incluido a él, ya que quiere que se haga justifica y el simple hecho de que él estuviera presente es suficiente para declararle culpable. ¿Lo hará?

“De Jacobo me encargaré yo”

En el otro lado de la historia se encuentra la familia Entrerríos y en este capítulo en concreto vemos como Mercedes está nerviosa por lo que pueda suceder con su hijo Rubén. Le pide que se centre, que quiera bien a Sandra y le recuerda la ambición y egoísmo que rodea a su primo Jacobo, el cual puede quedarse con la empresa en cualquier momento porque Rubén está descentrado.

Mientras tanto, Giner que no entiende muchos aspectos del caso, interroga a César, que fue quien localizó a los cuatro sospechosos muertos y que custodió las muestras seminales desaparecidas. La tensión es inevitable y la teniente reafirma sus dudas: oculta algo.

Tras terminar el incómodo interrogatorio, César Valdivieso le lleva flores a Clara para intentar justificar su comportamiento con los Entrerríos. Clara, que le echa en cara que es un "policía corrupto", es incapaz de entender la situación. El policía, por su parte asegura que lo hace por su hija enferma y se lamenta con la tía de Costa: “Ojalá no me hubiera enamorado de ti”.

Bruno y Tirso son los protagonistas de un tenso enfrenamiento en el paseo marítimo. Bruno culpa a tirso de haber vendido la droga a los Entrerríos y Tirso cree que si Alba hubiera seguido con él nada de esto hubiera ocurrido: "Este camello de mierda la hubiera protegido de esos gilipollas".

Alba y Bego parecen acercar posturas. Bego acude al bar de Toño para pedirle disculpas a Llorens después de su pequeño desencuentro en la calle mientras le ayudaba a deshacerse del sofá de su casa con Bruno.

Llorens aprovecha el momento para confesarle que tiene el vídeo de la noche de la violación, pero que no lo entrega porque no quiere destrozarle la vida a Bruno. y Bego no duda en decirle que "o denuncias a los cuatro culpando a un posible inocente o no lo haces y dejas libres a tres violadores".

"No recuerdo la mayor parte de la noche"

Antes de que Alba tome la decisión, con el apoyo de Bruno, de entregar el vídeo, la teniente Giner que sigue dándole vueltas al caso, reconoce a los Entrerríos entrando al pub Kevin y decide interrogarlos. Las piezas no encajan, quiere llegar hasta el final y encontrar a los verdaderos culpables.

Sin embargo, el caso da un giro radical cuando Alba acude a la comisaría a entregar el vídeo de la violación.

El capítulo termina con Jacobo, Rubén Hugo y Bruno, detenidos... ¿se hará justicia al fin?

¿Qué ocurrirá en el próximo capítulo? El miércoles, a las 22:45 horas, un nuevo capítulo de 'Alba' en Antena 3. ¡Descúbrelo antes que nadie en ATRESplayerPREMIUM!