Morgane deja impactados a Adam y a Céline con su acertada hipótesis: “Cuando veo un enigma necesito resolverlo”

El comisario Adam Kadarec y Céline Hazan, la capitana de la brigada de la comisaría de Lillen se enfrentan a un nuevo caso: el asesinato de Antoine Levasseur.

Levasseur fue hallado muerto en su casa. Jeanne, su esposa, está desaparecida y es la principal sospechosa según los investigadores. Sin embargo, un cambio sorprendente en la pizarra donde estudian el caso llama la atención de Adam: Jeanne aparece señalada como víctima. ¿Quién ha cambiado el curso de la investigación?

Adam ordena buscar en las cintas de grabación para descubrir quién ha sido, nadie da crédito cuando ven que la autora ha sido la empleada de la limpieza que estuvo en el turno de noche.

Morgane Alvaro, la mujer de la limpieza, es llamada a declarar en comisaria de inmediato. Alvaro se enfrenta a la acusación de Céline y Adam: “Podría ser imputada por obstrucción a la justicia”

Morgane alucina con la acusación y cuenta lo qué sucedió realmente la noche anterior: “ El expediente se cayó al suelo y al echar un vistazo vi cosas que no cuadraban”, Alvaro no pretendía entrometerse en los asuntos policiales pero al ver un caso tan misterioso y tan mal llevado tuvo que aclarar la primera premisa y la más importante: Jeanne no es sospechosa, es la víctima.

Y todo esto porque Morgane “solo quería dormir por la noche", no tiene otra opción si tiene delante un error, un problema o un enigma.

Adam y Céline no dan crédito a la sorprendente mujer y tratan de quitarle méritos hasta que un nuevo hallazgo en el último momento les demuestra que Morgane tiene más razón de la que creen.