Daphné acusa a Timothée de acoso sexual en la Brigada: “Es un manipulador”

La relación entre Timothée y Morgane Alvaro no llegó a buen puerto. Tampoco, o eso cree Daphné, la que mantenía el agente de policía con su otro compañero Gilles. La oficial de la Brigada, con todo esto, se ha creado una falsa imagen en su cabeza.

Tras un gesto de compañerismo, al parecer, de Timothée hacia Daphné, al regalarle un café, esta última se dirige inmediatamente al despacho de su jefa para denunciar un caso de acoso sexual.

La agente de policía, según dice ella misma, no quiere caer en la tentación de su compañero, ya que anteriormente ya había estado con gente del mismo equipo. Céline, con el rostro desencajado por no creer lo que estaba oyendo, ha accedido a hablar con Timothée para que no fuese a más la situación.