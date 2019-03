MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1: 'FUTURA'

Guillermo intenta conseguir un hueco en 'Escaparate de Éxito', el programa de radio de la actualidad, pero se tropieza con el primer problema: su jefe le pone la zancadilla. Hecho una furia, se planta en el despacho de Zabala y estalla contra él: "No me vas a detener, porque esto no lo detiene nadie".