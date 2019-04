MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 5: 'EL ÁLBUM'

Don Alfredo y Zabala le comunican a Guillermo que Maribel no será la productora del disco de Robert y que ellos mismos se han encargado de elegir a la persona adecuada. La decisión enfada a Guillermo y cuando se lo cuenta a los chicos, Maribel siente una gran decepción: "No es justo, he trabajado como la que más".