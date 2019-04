MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 7: 'LA PELÍCULA'

Diego y Maribel se reúnen en el Ondas. Los nervios y la preocupación de los chicos aumentan y la realidad a la que van a tener que enfrentarse se acerca. Maribel lo tiene claro: "Lo mejor es que nos casemos", pero Diego no piensa igual y provoca el enfado de su exnovia: "Tú no me quieres".