Zac Efron regresa a Disney tras 'High School Musical' con un nuevo y prometedor proyecto

Zac Efron ('High School Musical') ha sido elegido como uno de los protagonistas del remake de Disney+ de un clásico de cine que ya nos conquistó en los 80: 'Tres hombre y un bebé', según ha informado THR.

En la cinta de 1987 dirigida por Leonard Nimoy, Ted Danson, Tom Selleck y Steve Gutternberg fueron un trío de solteros que descubren a un bebé en su entrada y tienen que cuidarlo. La cinta fue un gran éxito para Disney, convirtiéndose en la primera película del estudio en acción real en superar los 100 millones de dólares en la taquilla nacional.

Después de su decisión de alejarse de Hollywood y de sus últimos proyectos más enfocados a la naturaleza, a los fans les alegrará saber que Efron ya se ha embarcado en un nuevo gran proyecto en el cine.

Pero, ¿quiénes serán los otros 2 hombres? Parece que hasta el momento solo Zac ha sido elegido para el remake. El guión está siendo escrito por Will Reichel y Godon Gray está a bordo como productor, pero la cinta también carece aún de director. Lo que tampoco sabemos es a cuál de los tres interpretará Efron ¿será al padre biológico del bebé? Tendremos que esperar para averiguarlo, de momento Zac Efron se encuentra rodando 'King Of The Jungle,' un biopic del prestigioso programador informático John McAfee.

Seguro que te interesa

La "infernal" dieta y rutina de ejercicio que Zac Efron no quiere volver a hacer nunca