¿'Cuerpo de padre'? Las absurdas criticas al nuevo físico de Zac Efron

'Con los pies en la Tierra' con Zac Efron es un nuevo documental de Netflix en el que Zac viaja por todo el mundo buscando formas más respetuosas con el medioambiente para viajar, comer y vivir.

Zac Efron se hacía mundialmente conocido por el éxito de Disney 'High School Musical', desde ahí siempre hemos visto a Zac en forma, esculpido en un cuerpo de dios griego, con un six pack envidiable e inmovible. Tras haber interpretado numerosos papeles en películas como 'Extremadamente cruel, malvado y perverso' o 'Malditos vecinos', el actor se ha sumergido en el nuevo proyecto documental, 'Con los pies en la Tierra' donde podemos ver a un Zac mucho más relajado tanto en su faceta interpretativa como con su físico.

Ahora Zac luce un cuerpo más peludo y voluminoso que en la película de 'Los vigilantes de la playa' de 2018, tras ella confesó que renunciaba a ese entrenamiento y por tanto al cuerpo que consiguió: "Me di cuenta de que no quería volver a estar en tan buena forma jamás", confesaba en una entrevista para 'Hot Ones': "Lo digo en serio resultaba demasiado duro". "Cuida tu cuerpo. Cuida tu mente. Con eso estarás bien".

Muchos fans elogian a Zac por encontrar un tipo de cuerpo que es saludable para él, en lugar del físico de cero de grasa corporal al que muchos actores de Hollywood se ven obligados. Efron había hablado anteriormente sobre cómo "estaba triste" todo el tiempo que entrenaba para 'Los vigilantes de la playa' porque no se le permitía comer ningún alimento que le gustara.

Aunque otros no están tan de acuerdo, medios como el 'New York Post' le han puesto la etiqueta de 'dad bod' (cuerpo de padre), acompañado de numerosas críticas en las redes sociales, que se han cebado con el actor tras su nueva imagen, la de un tipo con un cuerpo atlético en vez del canon de hombre perfecto a la que acostumbrábamos.

En el debate en las redes muchos han sido los que han apoyado a Zac con comentarios como estos: "Si la gente dice que Zac Efron es un 'papá' con este aspecto... no hay esperanza para el resto de nosotros".

"Me gustaría tener el número de teléfono de los padres de Zac Efron para poder dejar un mensaje de voz de 3 minutos de mí aplaudiendo" o "Los cuerpos de papá me ponen caliente", dicen otros.

