"No creo que vaya a salir de la cama": Vuelve la 'pelea' entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds por la nominación al Emmy de Lobezno

Cualquiera podría decir que el fuego cruzado de comentarios, bromas, fotos y otros gestos dedicados entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds podrían rozar lo excesivo si no se entendiese el tipo de relación que les gusta demostrar que tienen. Pero lo cierto es que es algo que les encanta a sus fans y que esperan con ilusión cada vez que saben que hay una oportunidad para alguno de ellos de burlarse del otro, aunque sea un poco.

Después de recibir algo así como una felicitación por su nominación al Emmy por parte de Reynolds por su papel protagonista en la serie 'Bad Education', en la que parece que no tiene claro si debe felicitarle o reclamar a la Academia por hacerlo, Jackman no se ha quedado callado y le ha contestado con otro vídeo con el que demuestra que él también sabe jugar a este juego.

"¡Coleegaa!", empezaba diciendo el canadiense alargando la palabra. "Felicidades. Acabo de oír que te han nominado al Emmy, ¡eso es una locura! Es una locura… no porque no te lo merezcas. Bueno…", terminaba diciendo con cara de no estar convencido de esto último.

Por otro lado, Jackman no iba a dejar las cosas así y hacía unas segundas declaraciones tras las oficiales en las que agradecía la nominación, para decir esto de su compañero de la saga X-Men:

"No creo que vaya a salir de la cama en tres días. Podría haber un montón de amargura y rabia abriéndose paso. Solo míralo, ¿sabes? Va a ser un día duro, pero bueno para Blake [Lively] (mujer de Reynolds), que tenerlo en cama durante tres días va a ser un verdadero descanso".

Y después, este compartía por Twitter el mensaje de Ryan dedicándole un mensaje que decía: "Cuidado @VancityReynolds… se te ve un poco verde", una pullita en referencia a su actuación en Linterna Verde. "(¡Gracias @TelevisionAcad por hacer este momento posible!) #EmmyNominations #BadEducation".

