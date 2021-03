'The Suicide Squad': James Gunn publica el póster oficial y te avisa de la llegada inminente del primer tráiler

James Gunn, director de las dos entregas de 'Guardianes de la Galaxia', estuvo durante unos meses asociado a DC para un proyecto concreto. Tenía la labor de llevar a cabo el reboot de 'Escuadrón Suicida' después de que la cinta dirigida por David Ayer no terminara de tener el impacto esperado.

Así, Gunn nos ofrecerá en 'The Suicide Squad' su particular versión de este universo de villanos y antihéroes. Está previsto que la película se estrena tanto en cines como en HBO Max el próximo 6 de agosto. Como anticipio ha publicado hace sólo unas horas el póster oficial del proyecto, que no puede tener una estética más vintage, y eso no es todo.

En el mensaje que acompaña al póster James Gunn ya advierte de que este mismo viernes tendremos el primer tráiler de 'The Suicide Squad'. Además podemos ver también el que podría ser el eslógan de la nueva cinta: "Se mueren por salvar el mundo". ¿Realmente estás preparado para lo que se viene?

En 'The Suicide Squad' Margot Robbie volverá a interpretar a Harley Quinn, y destacan también en el reparto Joel Kinnaman, Idris Elba, John Cena que dará vida a Peacemaker y Pete Davidson, que será Blackguard.

Aunque por el momento el proyecto carece de sinopsis oficial, sí sabemos que narrará cómo los convictos encarcelados del Grupo Trabajo X son enviados en una nueva misión con la que intentarán reducir su condena.

