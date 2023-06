¿Quién es David Corenswet? El nuevo Superman que sustituirá a Henry Cavill y es una copia del actor

La llegada de James Gunn como director creativo de DC ha despertado la curiosidad de los fans de superhéroes. Cuando Gunn anunció sus planes de futuro, llamó la atención 'Superman: Legacy', cinta que iba a dirigir y escribir él mismo dando comienzo al 'Capítulo 1: Dioses y monstruos' del Universo de DC. Tras la despedida de Henry Cavill del superhéroe de Metrópoli, todos los fans se preguntaban quien seria el próximo Superman.

Ahora por fin, Gunn ha anunciado a los nuevos Clark Kent y Lois Lane, a quienes interpretarán David Corenswet y Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel').

David Corenswet, actor de 'The Politician' y 'Hollywood'

El actor nacido en 1993 en Filadelfia lleva 20 años dedicándose a la actuación, pero no fue hasta 2019 cuando hizo su primer pinito como actor profesional en el papel de River en la serie de Netflix, 'The Politician'.

En 2020 y de la mano de la misma plataforma de streaming obtuvo su primer papel protagonista interpretando a Jack Costello en 'Hollywood', la serie creada por Ryan Murphy donde compartió pantalla con Jim Parson ('The Big Bang Theory'), Rob Reiner ('The Office') y Maude Apatow ('Euphoria').

En 2022 trabajó en 'La ciudad es nuestra', la miniserie de David Simon, el creador de 'The Wire', para HBO Max donde coincidió con Jon Bernthal ('The Punisher') y Josh Charles ('El club de los poetas muertos'). Además, comenzó en los largometrajes con 'Mis dos vidas', la comedia romántica de Netflix protagonizada por Lili Reinhart ('Riverdale') y continuó con el género de terror en el slasher 'Pearl', dirigido por Ti West y protagonizado por Mia Goth ('Nymphomaniac').

El sueño de David Corenswet, el mismo que el de Henry Cavill

En 2019, tras la actuación de Corenswet en 'The Politician', algunos fans de la serie hicieron referencia al parecido físico del actor con Henry Cavill y es que al parecer Corenswet también es fan del superhéroe de DC. "No voy a tomar posición, pero sí que me lo han dicho, me lo dijeron incluso antes de que internet supiera de mí, y mi ambición más loca es definitivamente interpretar a Superman", confesó el actor durante una entrevista para EW.

Henry Cavill como Superman | Warner Bros.

"Me encantaría ver a alguien haciendo una versión más alegre. Me gusta el personaje oscuro y frío de Henry Cavill, pero me encantaría que el próximo fuera más luminoso y optimista", continuaba diciendo sin saber que cuatro años mas tarde seria el elegido por Gunn para interpretar al icónico Clark Kent.

"Lo bueno de Superman es lo que todo el mundo dice que es el problema del personaje, que es que es invencible. Eso es lo más interesante con respecto a él. Es una posición muy difícil para una persona. Hay mucho que explorar allí y lidiar con el drama que es inherente a alguien que no tiene ningún problema y no puede morir", añadió.

David Corenswet y Rachel Brosnahan: Unidos por el destino

Otras sorpresa ha sacudido al universo DC y parece que el destino ha unido a los nuevos Clark Kent y Lois Lane. Corenswet y Brosnahan participaron en la serie 'House of Cards', aunque nunca llegaron a coincidir pues Brosnahan apareció en varios episodios entre 2013 y 2015, mientras que Corenswet lo hizo en un capítulo de 2018. 'La nueva cinta de Superman será la primera vez que los actores coincidan en el set de rodaje.

'Superman: Legacy' tiene previsto su estreno el 11 de julio de 2025.