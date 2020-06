Spike Lee, que acaba de estrenar su última película, 'Da 5 Bloods', protagonizada por Chadwick Boseman, ha defendido a Woody Allen, que lleva años en el centro de las críticas, contra la cultura de 'cancelar' a personalidades de Hollywood, aunque horas después ha matizado sus palabras pidiendo públicamente disculpas por haberlo defendido.

"Esta cosa de cancelar no es sólo con Woody Allen. Y creo que cuando echemos la vista atrás veremos que esto es como matar a alguien y no sé si puedes borrar a una persona como si no existiera. Woody es amigo mío, fan de los Knicks, y sé por lo que está pasando".

Horas más tarde, él mismo parecía desdecirse de sus declaraciones y cambiando radicalmente de opinión tuiteaba lo siguiente:

"Pido disculpas profundamente. Estaba equivocado. No tolero y no toleraré el acoso, la violencia o el abuso sexual. Es algo que causa un daño real que no puede ser minimizado", ha matizado Spike Lee.

