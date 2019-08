El día en que nos dieron la noticia de que SpiderMan ya no formaría parte del UCM fue sin duda un día de lo más triste para los fans de Marvel pero sobre todo para los que son más seguidores de Peter Parker. Hasta donde sabemos todo apunta a que el joven héroe ya no hará más películas con los demás vengadores y sólo serán en solitario hasta que este entuerto entre Disney y Sony se aclare. Al parecer podría haber una entrega más con Tom Holland encarnando al hombre araña aunque este SpiderMan será distinto según las propias declaraciones del actor.

Desde luego son muchos fans los que han expresado su descontento con esta ruptura entre las dos compañías que ha acabado pagando todo el pato las entregas de nuestro amigo y vecino arácnido. Tanto ha afectado que incluso las estrellas que interpretan a los Vengadores y demás miembros del equipo de Marvel han tomado cartas en el asunto exigiendo, a través de las redes sociales, que se permitan continuar los planes que tenía Marvel para Spider-Man y pidiendo su inmediata vuelta al Universo Cinematográfico de Marvel. Por su parte, Zendaya y Tom Holland han dejado de seguir en las redes a Sony y a Spider-Man.

Una solución para explicar dentro de la ficción la marcha de Spider-Man podría estar en 'Doctor Strange in the multiverse of Madness'. Te advertimos que si aun no has visto 'Spider-Man: Lejos de Casa' encontrarás SPOILERS a continuación. Dale al play al vídeo para descubrir cómo explicaría esta película la marcha de Spider-Man.

Al final de la última película de Tom Holland, J.Jonah Jameson reveló la identidad de Spider-Man a todo el mundo, confesando que en realidad era un adolescente que aun iba al instituto llamado Peter Parker y dando a entender que era un peligroso criminal.

...

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Kevin Feige rompe su silencio sobre la salida de Tom Holland como SpiderMan de Marvel

"Nadie podría haber tratado peor a mi padre": La hija de Stan Lee se posiciona a favor de Sony en el conflicto de SpiderMan