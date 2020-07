Sale a la luz la carta no enviada de Amber Heard a Johnny Depp en el juicio: "Una mitad de ti la amo. La otra me asusta"

Una carta que Amber Heard nunca llegó a enviar a Johnny Depp ('Piratas del Caribe'), que por ese entonces era su marido, ha sido leída en voz alta en el Tribunal Superior de Londres, en medio de de la causa judicial en curso del actor contra el tabloide The Sun por difamación después de calificarlo como "maltratador de esposas" en un artículo hace dos años.

El correo electrónico fue escrito por Amber en 2013 pero nunca fue enviado a Johnny según los informes del Daily Mail. El abogado de la actriz, Sasha Wass, leyó en voz alta el email a la sala del tribunal, Amber comenzaba su borrador diciendo: "No sé si puedo seguir haciendo esto. Es como tratar con el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Una mitad, la amo con locura. La otra mitad me asusta. No puedo soportarlo. Ojalá pudiera, pero no puedo. El problema es que nunca sé o entiendo con cuál estoy tratando hasta que es demasiado tarde. La bebida me asegura que estoy tratando con el monstruo. El niño violento e inseguro abusado. No puedo decir dónde comienza la línea".

Y añadió: "Dices cosas que no quieres decir. Es imposible razonar contigo. Así que todo el mundo te calma. Te miente. Peor aún, te mientes a ti mismo. Y te lo crees. Tienes tanta gente que te protege constantemente de ti mismo y de la verdad."

Heard también describió las luchas con el supuesto consumo de drogas y alcohol del actor, además lo acusó de agredirla "repetidamente" mientras estaba borracho.

Ella continuó: "Me siento como la mayor idiota del mundo". "He soportado tanto. (…) Me han acusado de loca, no me lo merecía, solo para no escuchar nunca una disculpa por tu parte por tu pasión al alcohol. Me has golpeado repetidamente. Algo que nunca deberías haber hecho. Qué hombre de mierda eres. Y NADA de esto hubiera pasado sin el alcohol y las drogas".

Así concluía el borrador del email de Amber Heard, que se sumaba a lista de acusaciones que la actriz ha hecho al actor durante la última sesión de tribunales con más historias de violencia dentro de la tormentosa relación entre los actores.

