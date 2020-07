Amber Heard admite que golpeó a Johnny Depp y asegura que fue para salvar a su hermana

El juicio por la denuncia de Johnny Depp contra el periódico británico sensacionalista The Sun está dando que hablar. Las últimas noticias vienen de parte de las declaraciones de su exmujer Amber Heard, que admite haber golpeado a Johnny Depp, porque según ella este pensaba empujar a su hermana por las escaleras.

La actriz de 34 años contestó a la preguntas de los abogados de Depp sobre el "incidente de las escaleras" en su casa de Los Ángeles en marzo de 2015, en el que Heard admitió haber golpeado al actor en defensa propia.

"Esta fue una pelea muy desagradable entre usted y el Sr. Depp y usted fue la violenta", argumentaron los abogados de Depp. "Johnny nos pegó a mí y a mi hermana", contestó Heard, antes de negar que escupiera y le lanzara una lata al actor.

"Usted le dio un puñetazo en la cara con el puño cerrado" defendieron los abogados de Depp. "Golpeé a Johnny ese día en defensa de mi hermana. Estaba a punto de empujarla por las escaleras y, en el momento antes de que eso ocurriera, recordé la información que había oído que empujó a una exnovia, creo que era Kate Moss, por las escaleras. Había escuchado este rumor de dos personas y estaba reciente en mi mente".

Los abogados de Depp acusaron a de Heard de haber cambiado su declaración ya que nunca antes había mencionado al supuesto suceso entre Depp y Kate Moss. "No mencionó nada acerca de Kate Moss, está inventando sobre la marcha".

Al escuchar un fragmento de audio sobre su declaración en 2016 sobre este hecho que tuvo lugar en Los Ángeles, Heard no menciona en ningún momento que recordara ese rumor.

"No, no tuve oportunidad" se defendió Amber. "No tuve la libertad de tiempo, espacio o energía para enumerar cada pensamiento que pasó por mi mente".

Depp denunció por difamación al medio británico después de que este le llamara "golpeador de mujeres" en un artículo.

