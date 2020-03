Ryan Reynolds 'trolleó' a Hugh Jackman en la premiere de 'Logan' de forma épica

Este fin de semana llegaba a los cines a nivel mundial 'Logan', y siendo un exitazo de taquilla. Hugh Jackman, bastante activo en redes sociales, quiso compartir una imagen que habían hecho durante la promoción de la película en China. Lo que no imaginaba es cuál iba a ser la respuesta de Ryan Reynolds al más puro estilo 'troll' en la imagen.

El actor que interpreta a Lobezno acompañaba la imagen en la que aparecía con fans chinos del siguiente texto: ¡Gracias por una visita increíble Pekín!

A lo que Reynolds, que en el mundo Marvel es el irreverente Deadpool, contestaba: "Estoy bastante seguro de que eso son manifestantes". Con amigos como Ryan... ¿quién quiere enemigos?

Thanks for an amazing visit Beijing! @WolverineMovie @20thcenturyfox pic.twitter.com/FsbuNpXMQ1