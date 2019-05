Robert Pattinson será el nuevo Batman

Según informa Variety, Robert Pattinson, conocido internacionalmente por su actuación en 'Crepúsculo', será el nuevo Batman en la nueva película que se está preparando sobre el superhéroe. El actor se convertirá así en el actor más joven en encarnar al personaje de DC. El estreno está previsto para junio del 2021 y está dirigida por Matt Reeves, director de la cinta 'El amanecer del planeta de los simios'.

La lista de candidatos para protagonizar al superhéroe era muy variada: Armie Hammer, actor protagonista de 'El llanero solitario' o 'Call Me by Your Name' era el mejor posicionado y el que mejores críticas despierta entre los seguidores de Batman. Otros nombres que se han barajado son los de Nicholas Hoult, ('Mad Max: Furia en la carretera') y Aaron Taylor-Johnson, ('Animales Nocturnos'). De hecho, pese a que la noticia parece confirmada y Pattinson estaría ultimando su fichaje, el nombre de Hoult aún suena como candidato. Estas fueron nuestras apuestas, ¿cuál era tu favorito?

Robert Pattinson se sumará así a una larga lista de actores, entre los que también están Christian Bale, George Clooney, Val Kilmer y Michael Keaton. Su fichaje ha sorprendido porque tras su éxito en la saga cinematográfica basada en 'Crepúsculo' Pattinson había apostado proyectos de cine independiente, como 'High Life', su última película, "renegando" de los blockbusters.

La noticia ha sido recibida de forma heterogénea por los fans y los memes y las críticas en redes sociales no han cesado desde que se conoció la noticia ya que a los seguidores del film no parecen gustarle el actor en este papel. Pattinson aún es muy recordado por su papel de vampiro en 'Crepúsculo' y los fans de Batman aún tienen muy presente a Christian Bale, considerado como una de las mejores actuaciones del murciélago.

En este sentido, algunos seguidores que en el pasado habían criticado a Ben Affleck por su interpretación del héroe enmascarado de Gotham en 'Batman V Superman', 'La Liga de la Justicia' y 'Escuadrón Suicida', ahora parecen echarle en falta con esta nueva decisión. Otros ven un gran potencial en el joven intérprete británico y esperan que aporte nuevos matices a Batman.

