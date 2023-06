Jennifer Lawrence confiesa que la rechazaron "inmediatamente" de 'Crepúsculo' y que estuvo a punto de no aceptar 'Los juegos del hambre'

Jennifer Lawrence se convirtió en una estrella tras interpretar a Katniss Everdeen en la saga de 'Los juegos del hambre' entre 2012 y 2015. Desde entonces, su carrera ha crecido a pasos agigantados protagonizando películas de diferentes géneros como 'Madre!', 'No mires arriba', 'Passengers', 'La gran estafa americana' y 'El lado bueno de las cosas', papel por el que ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2013 convirtiéndose en la segunda ganadora más joven en esta categoría con 22 años.

Tras haber sido madre, ahora la actriz regresa como actriz de comedia en su nueva película, 'Sin malos rollos'. La intérprete está actualmente promocionando la cinta y ha revelado la decisión que podría haber cambiado su carrera.

"Hice una audición para 'Crepúsculo'", ha confesado Lawrence en el podcast de 'The Rewatchables'. "Me rechazaron inmediatamente. Ni siquiera recibí una llamada de vuelta, pero mi vida hubiera sido totalmente diferente. Conseguí 'Los juegos del hambre', creo, como un año después. Probablemente fue después de 'Winter's Bone'". La propia actriz ha afirmado que, de haber conseguido el papel de Bella Swan en 'Crepúsculo', su "vida habría sido totalmente diferente".

Bella Swan en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

Un año después de la audición para la icónica saga de vampiros, Lawrence consiguió el papel de Katniss y ha confesado que tuvo dudas antes de aceptarlo: "Casi no acepté 'Los juegos del hambre' porque 'Crepúsculo' había salido y ya se había liado con ese fandom", ha explicado refiriéndose al éxito que tuvo la saga desde su estreno y a la fama que rápidamente adquirieron Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

"Cuando estaba tratando de hablar con la gente sobre tomar esta decisión después de que me la ofrecieran, yo estaba como, 'No sé'. Fue muy difícil explicárselo a la gente, era como, 'no creo que entiendas este nivel de fama'", ha admitido.

La saga de 'Los juegos del hambre' recaudó 2.9 mil millones de dólares en la taquilla mundial, mientras que la saga 'Crepúsculo' consiguió 3.3 mil millones de dólares. "Tener ese nivel de fama simplemente nunca fue algo que tuviera en mente. Quería hacer películas independientes. Quería hacer buenas películas, pero no quería ser la persona más famosa del planeta. Esa es una vida muy diferente a la que me había imaginado", ha afirmado. Lawrence ha confesado que "habría sido infeliz" si hubiera protagonizado 'Crepúsculo' y hubiera tenido que lidiar con aquella fama.

Jennifer Lawrence en 'Los Juegos del Hambre' | Lionsgate

Sin duda, a pesar del exhaustivo rodaje al que se sometió en 'Los juegos del hambre' que incluso le dejó secuelas, como puedes ver en el vídeo, la actriz no se arrepiente del curso que tomó su vida. Katniss continua presente para Lawrence que no descarta volver a interpretarla en un futuro si se presenta la oportunidad: "Oh, Dios mío, ¡totalmente! Si Katniss alguna vez pudiera volver a mi vida, 100% lo haría".

La franquicia que logró conquistar a millones de fans estrenará el 17 de noviembre 'Balada de pájaros cantores y serpientes', la precuela de la historia original protagonizada por Viola Davis, Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage, Jason Schwartzman y Hunter Schafer.