El actor de SpiderMan, Jacob Batalon, habla de haber perdido 45 kilos y cómo fue su cambio de vida: "Me obstaculizaba"

Jacob Batalon alcanzó la fama gracias a las películas de Spiderman protagonizadas por Tom Holland. Interpretó al mejor amigo de Peter Parker, Ned Leeds, dando a este personaje un carisma y una vida que le han permitido continuar con gran éxito dentro del mundo del cine.

En la actualidad se encuentra promocionando Tarot, su último trabajo, y está en un buen momento personal gracias al cambio físico que experimentó. Cabe recordar que compartió en su momento cómo llegó a perder 45 kilos y ahora ha revelado todos los problemas que esto le supuso y cómo actuó para conseguir sus metas.

"He aprendido que definitivamente puedo comprometerme. Eso era algo que antes me obstaculizaba con mi peso y con el trabajo. Siento que es fácil estar en el set todo el día, tomar un refrigerio y simplemente descansar en el tráiler durante unas horas. Realmente tuve que controlar ese lado de la situación y ser profesional y puntual con mi salud, porque la salud es riqueza", ha comenzado diciendo a E News.

Jacob Batalon y Tom Holland en 'SpiderMan: Homecoming' | Sony Pictures

"Tuve mucha suerte durante la pandemia de tener el tiempo y el espacio para trabajar en mí mismo. Tuve que ponerme en una mentalidad específica y ser más estricto y tener más horarios. Creo que eso me ayudó no solo con mi salud, sino también con mi vida. Me puso muchas cosas en perspectiva". Su transformación fue de perder 45 kilos entrenando 6 días a la semana con una "dieta prototípica muy normal" y controlando las porciones.

El entrenamiento estaba "muy reglamentado" con piernas, pecho, hombros, tríceps, brazos, espalda, cuerpo completo, abdominales y cardio: "Honestamente, desearía que hubiera un atajo, pero definitivamente fue la constancia lo que me ayudó". En poco tiempo, según ha contado, el ejercicio se convirtió en "casi como una droga, no puedes no hacerlo todos los días".

Sobre su futuro, Jacob ha compartido lo siguiente: "No tengo un objetivo per se. Solo busco longevidad en mi carrera y en mi vida. Quiero hacer cualquier cosa que sea artística y creativa, y que sea divertida".