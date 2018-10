La razón por la que Julia Roberts ve imposible volver a hacer comedias románticas

Julia Roberts se encuentra promocionando su llegada a la pequeña pantalla con 'Homecoming', un thriller de Amazon Video.

En una entrevista la actriz de 'Pretty Woman' y 'Notting Hill' ha reconocido que siente que tiene demasiada experiencia de vida para poder protagonizar una comedia romántica a estas alturas.

"A no ser que hagamos de los padres de la gente "enamorándose". (...) Llegó un momento en mi carrera en el que la gente se pensó que me había dedicado a las comedias románticas, que me encantan, me encanta salir en ellas, me encanta verlas. Pero a veces, simplemente no funcionan llegado un cierto punto de experiencia vital".

Sin embargo, la actriz ha asegurado que "no es una cuestión de edad, es simplemente lo que la gente sabe que tú sabes".

Mientras la vemos en otros proyectos, siempre nos quedarán sus papeles más míticos.