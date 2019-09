Hace unos días pudimos ver como Salma Hayek compartía orgullosa una imagen con Kit Harington en su cuenta de Instagram, presumiendo de que estaba posando con el gran Jon Snow. Gracias a esta fotografía intuíamos que el rodaje de 'Los Eternos' ya había comenzado, ¡en Inglaterra!

En este nuevo proyecto de Marvel, Harington interpreta al Caballero Negro y Hayek a Ajak. Sin embargo, el personaje que más emoción despierta en los fans del Universo es el de Angelina Jolie, que dará vida a Thena.

Han sido muchas las imágenes, la gran mayoría bocetos o fan arts, que han salido a la luz de su personaje, pero esta es la primera vez que vemos una imagen de la actriz durante el rodaje de la película.

En estas fotografías (que puedes ver en el vídeo de arriba), recogidas por el Daily Mail, se puede ver a Jolie como Thena con una peluca rubia platino y un vestido blanco junto a una hoguera. La actriz tiene en la mano un tarro que está vaciando en el mar. Aun no sabemos el significado de esta escena por lo que tendremos que esperar hasta noviembre del 2020.

Otro gran detalle de la película es que, tal y como apunta We Got This Covered, Marvel podría introducir a los X-Men en la escena post-créditos de 'Los Eternos'. esta escena final revelaría su origen ya que veríamos como los eternos crean el Gen X que daría lugar a una nueva generación de mutantes.

Además, hay que tener en cuenta que en los cómics, los X-Men y los Eternos son creados por los Celestiales, criaturas divinas que pudimos ver en 'Guardianes de la Galaxia Vol.2'.

