La actriz porno Sophie Anderson pudo haber muerto cuando uno de sus implantes le infectó su organismo. La estrella de cines para adultos contó cómo, estando en la ducha, su implante atravesó su seno izquierdo después de padecer sepsis y necrosis.

"Literalmente atrapé el implante justo cuando salía de la ducha", dijo al Daily Star. "Llamé a gritos a mi novio después de que el implante se saliera de mi piel. Miré hacia abajo y mi seno y el implante se estaban desinflando, mientras salía de mí pus. Temí completamente por mi vida", recordó.

El problema salpica directamente a la carrera de esta pornstar, madre de cuatro hijos: "Estoy en la industria para adultos y necesito trabajar para mantener a mis hijos".

"Todo mi mundo se ha derrumbado, es bastante horrible. Mi carrera, a la que amo, está arruinada […] Estoy muy preocupada porque ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Alguien volverá a contratarme?", se cuestionó.

Por ello, debe someterse a una reconstrucción de su pecho una vez ya el riesgo de la infección fue solventado y del cual se recuperó en el hospital. Debido a los altos costes de esta intervención vital para ella, ha lanzado una campaña de recaudación de dinero que la ayude a pagarlo.

Lo ha hecho a través de la plataforma GoFundMe y ha puesto el tope en 20.000 libras esterlinas, lo que equivale a unos 24.000 euros. La petición la ha lanzado a sus fans y ha explicado de su puño y letra su caso:

"Después de tener sepsis en mi seno por cuarta vez en un año, desafortunadamente empeoró tanto que se me acumuló pus. Después de sacar todo el pus en el hospital y desesperada por salvar el implante, me produjo necrosis. La piel muerta y el implante atravesó totalmente la piel. El implante empujó el pezón hacia un lado y ahora tengo que quitarme el implante para evitar que mi cuerpo tenga sepsis en mis órganos", comenzó relatando.

La actriz cuenta que después de tres meses "no habría lanzado esta página si tuviera el dinero": "Las cosas no han sido fáciles ya que me quitaron mis páginas de fans llevándome a dificultades mentales y financieras. No me avergüenzo... así es la vida y seguimos".

Así pues, Anderson agradece las donaciones para esa cirugía de reconstrucción, las cuales ascienden actualmente a algo más de 9.000 libras.

Sophie Anderson solo ve posible una solución: la reconstrucción de su pecho

La mujer de 33 años indicó a The Sun que solo contempla la cirugía y clama contra los detractores: "La gente piensa que la reconstrucción es una vanidad, pero esto es toda mi vida y es crucial para mi salud mental".

"Tengo que reconstruir todo. Hay una herida abierta a lo largo de mi pecho y no es un simple caso de colocar otro implante", explicó. "Me han dicho que tengo años y años de reconstrucción por delante, no será solo una operación", señaló sobre el largo camino que le queda por recorrer.

