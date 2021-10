¡Pillados! Las fotos de Zoe Kravitz y Channing Tatum en público con las que no pueden negar su relación

Fue este verano de 2021 cuando aparecieron los primeros rumores sobre una relación sentimental entre Zoe Kravitz y Channing Tatum. En principio, parece ser, todo empezó como una cuestión laboral ya que la actriz escogió a Tatum para protagonizar su primera película como 'Pussy Island'.

"Chan fue mi primera opción en la que pensé cuando escribí este personaje... Tuve la sensación de que es un verdadero feminista y quería colaborar con alguien que estaba claramente interesado en explorar este tema importante"', confesaba a 'Deadline'.

Mientras que Channing Tatum decía: "Zoe me llamó por esto, me sorprendió. Yo no la conocía. La había visto en películas, sabía que producía 'High Fidelity' y lo había visto, pero no sabía que estaba creando en un nivel como este, donde quería dirigir".

Pero, poco después, aparecieron varias imágenes de los dos fuera del rodaje realizando actividades juntos como montar en bicicleta o paseando por la ciudad.

En septiembre ambos acudieron a la Met Gala 2021 y, aunque, cada uno posó por separado en la alfombra roja. Una vez dentro estuvieron todo el tiempo juntos. "No se quitaron las manos de encima", afirmaba una fuente a 'People'.

Además, de acudir después juntos a la fiesta que organizó Alicia Keys donde Tatum compartió su primera foto juntos en Instagram.

Bien, ahora, la pareja ha sido pillada paseando por las calles de Nueva York en una actitud muy cómplice. Unas fotos donde los vemos de la mano o apoyándose el uno sobre el otro. Sin dudas, la prueba definitiva con la que se confirmaría su amor.

La relación de Channing Tatum con Lenny Kravitz, padre de Zoe

Otra prueba que indicaría la relación entre Zoe Kravitz y Channing Tatum sería la complicidad que hay entre el actor y el padre de Zoe, Lenny.

Y es que, en más de una ocasión ambos han compartido mensajes a través de Instagram como puedes ver aquí.

