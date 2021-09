¿Van muy en serio? Channing Tatum publica la primera foto con Zoe Kravitz tras los rumores de relación

El pasado 13 de septiembre se celebró uno de los eventos más exclusivos del año que reunió a la élite más cool del momento. Obviamente estamos hablando de la MET Gala que volver a desenrollar su alfombra roja tras un año y medio sin hacer por la pandemia del coronavirus.

Una de las presencias más comentadas fue la de Zoe Kravitz y Channing Tatum quienes llegaron al evento por separado. Los actores llevan semanas en medio de rumores de relación tras pillarlo en varios momentos de complicidad juntos.

El vestido de Zoe Kravitz en la MET Gala 2021 | Getty

Unos rumores que han surgido a raíz de haber trabajado juntos. Zoe Kravitz escogió a Channing Tatum para que protagonizara su primera película como directora, 'Pussy Island'.

"Chan fue mi primera opción en la que pensé cuando escribí este personaje... Tuve la sensación de que es un verdadera feminista y quería colaborar con alguien que estaba claramente interesado en explorar este tema importante"', confesaba a 'Deadline'.

Mientras que Tatum decía: "Zoe me llamó por esto, me sorprendió. Yo no la conocía. La había visto en películas, sabía que producía 'High Fidelity' y lo había visto, pero no sabía que estaba creando en un nivel como este, donde quería dirigir".

Channing Tatum en la Met Gala | Getty

Muchos eran los que esperaban que la pareja confirmase su noviazgo acudiendo junto a la gala pero una vez dentro estuvieron juntos en todo momento. Además, después fueron a la fiesta que organizaba Alicia Keys donde se dejaron ver muy acaramelados. "No se quitaron las manos de encima" recoge una fuente en 'People'.

Pero, aunque no pudimos verlos sobre la alfombra roja a la vez, Channing ha publicado en Instagram Stories la primera foto donde sale con Zoe, aunque también están en la imagen el cantante Moses Sumney y Alicia Keys. "¡Vaya noche! Nadie quiso jugar con nosotros en la pista de baila. La música y las vibraciones estaban en otro nivel. ¡Gracias Alicia Keys!", escribe sobre la foto.

Channing Tatum en sus Stories | Instagram @channingtatum

