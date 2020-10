"Tan agradecido": Las palabras emocionadas de Taylor Zakhar Perez al sueño que ha conseguido con 'Mi primer beso 2'

'Mi primer beso 2' traía nueva historia y nuevos personajes. El actor Taylor Zakhar Perez era uno de ellos. Interpretaba a Marco y aparecía como el tercero en discordia en la historia romántica entre Elle (Joey King) y Noah (Jacob Elordi).

La audiencia se dividía entre los que apoyaban a la pareja clásica y los que preferían el aire de frescura del dulce chico nuevo, Marco.

Pero Taylor Zakhar Perez para la mayoría, era un actor desconocido. Con su carisma, ha conseguido traspasar fronteras y hacerse mundialmente famoso. Algo que confesó no esperarse. Como él mismo relató en una entrevista para Variety :"Mi hermana pequeña y yo vivimos juntos y hoy cuando me desperté, ella estaba como, 'Tienes tres millones de seguidores en Instagram'". " Yo estaba como, 'Oh, Dios mío'. Ella dice: "¿Cómo te sientes? Yo digo: "No lo sé". Supongo que esto es un subproducto de trabajar muy duro".

Perez ya estaba inmerso en el mundo de la interpretación antes de todo esto, pero su ambición y su constancia lo han llevado hasta aquí. Ahora el actor, tiene una gran noticia que dar a sus seguidores, por la que dice estar muy agradecido.

