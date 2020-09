"No sabía si iba a poder conservar mi trabajo": El momento en el que Reese Witherspoon pensó que su carrera había terminado

Reese Witherspoon apareció en 'The Drew Barrymore Show', un programa que se estrenó con la reunión de 'Los Ángeles de Charlie' y que tiene como presentadora a uno de ellos, Drew Barrymore, como su propio nombre desvela.

La nueva invitada a una de sus últimas entregas ha sido Reese Witherspoon. La estrella de Hollywood y protagonista de la exitosa serie 'Big Little Lies', ya no tiene nada que temer a la industria del cine. Pero hubo un momento de su vida, en los inicios de su carrera, en los que dudó poder labrarse el nombre que ha conseguido como actriz.

"Para serte completamente sincera, convertirme en madre cuando estaba empezando mi carrera fue terrorífico. Me quedé embarazada cuando tenía 22 años, y por aquel entonces no sabía cómo compaginar mi trabajo con la maternidad. Simplemente tuve que hacerlo".

Reese habló con Barrymore de su temprana maternidad, a los 22 años cuando descubrió que estaba embarazada de Ava, su primera hija, que ahora es clavada a la intérprete.

"Además por aquel entonces no sabía si iba a poder conservar mi trabajo. Porque sí, hacía películas, pero todavía no había alcanzado ese estatus que te permite demandar a los estudios cuando te contratan que el rodaje sea cerca del lugar donde tus hijos van al colegio. No tenía ningún poder o influencia real dentro de la industria", continúa diciendo.

"Supongo que en el fondo yo era como cualquier madre o padre primerizo intentando averiguar cómo funciona esto. Hay mucho compromiso en la maternidad. Pero cada sacrificio que haces realmente merece la pena. Al final sientes que es por eso por lo que te despiertas cada domingo. Lo importante no son las películas o tu trabajo, son tus hijos", concluyó la actriz.

