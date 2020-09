"Nuestra amistad es real": Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu se reúnen 20 años después de 'Los Ángeles de Charlie'

En el 2000 Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu, protagonizaron la épica película de acción 'Los Ángeles de Charlie' y más tarde en 2003 protagonizaron la secuela 'Los Ángeles de Charlie: Al límite'. Dos éxitos que se convertían en clásicos del cine.

Ahora 20 años después del estreno de la primera cinta sus tres protagonistas Drew, Lucy y Cameron se han reunido gracias al estreno del nuevo talk show de Barrymore llamado 'The Drew Barrymore Show'. La actriz tuvo la estupenda de idea de abrir su primer programa invitando a sus angelicales compañeras de reparto y amigas en la vida real.

En un ambiente muy nostálgico, Barrymore arrancaba: "No podía comenzar este viaje sin dos mujeres que han sido parte de mi corazón durante más de 20 años". "Somos amigas, somos compañeras somos ángeles".

"La verdadera razón por la que somos tan buenas amigas es porque nuestra amistad es real. No es ningún cuento de hadas de Hollywood", expresaba Barrymore. "No hay ningún aspecto de la vida que sea así", añadía Cameron. "La vida está llena de giros y baches". "Yo me siento igual de joven físicamente, e igual de emocionada y de creativa", concluía Liu.

La nueva presentadora del programa añadía: "La grandeza de 'Los Ángeles de Charlie' es que trataba sobre tres chicas que podían hacer todo lo que hicieron mientras se querían, se apoyaban mutuamente y se reían. Tenían tantas ganas de hablar del amor y de la vida, que mientras peleaban empezaban a sacar esos temas de conversación porque las mujeres somos así". "Por eso os he pedido que vengáis hoy. Si queréis hacer algo grande, tenéis que hacerlo con vuestras mejores amigas".

El aspecto más curiosos del show que sorprendió a muchos de los espectadores es que Cameron Díaz no se encontraba allí, la actriz, que aparentaba estar sentada en un sillón como sus otras dos compañeras, en realidad fue reconstruida como un holograma e insertada en el montaje final del programa. El resultado era tan real, que cuando lo revelaron, muchos no se lo podían creer. La actriz recientemente se ha convertido en madre a los 47 años, y esta ha sido la primera vez que ha hecho una aparición pública tras dar a luz a su primer hijo. Cameron decidió alejarse de su carrera, de las pantallas y de Hollywood, para encontrar una calidad de vida que antes no disfrutaba.

