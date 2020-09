"¿No es un filtro?": La foto de Reese Witherspoon con su hija Ava donde casi es imposible distinguirlas

A Reese Whitherspoon, la rubia más legal del cine, le ha salido una competidora, su hija Ava Phillippe. Mismo color de pelo y corte, color y forma de los ojos y gestos idénticos las hacen parecer clones, aunque la joven tiene 21 años, recién cumplidos además.

La actriz suele compartir muchas fotos de ella y su hija fruto de su matrimonio con Ryan Phillipe, y siempre hemos alucinado con su gran parecido, llegando a pensar si sería su gemela secreta. Pero con el 21 aniversario del nacimiento de Ava, Reese ha compartido una nueva fotografía de las dos en primer plano que nos ha dejado de piedra.

De todas, esta última es la que más nos ha hecho dudar sobre cuál es cuál. Reese además escribía: "¡Guau! ¿Cómo es posible que esta niñita tenga ya 21 años? Feliz cumpleaños a mi dulce niña que se ha convertido en la mujer joven más increíble. Su amabilidad, su compasión y su enrome corazón no dejan de maravillarme. Ava, no hay suficientes palabras para describir lo orgullosa que estoy de todo lo que has conseguido. No puedo esperar a ver TODO lo bueno que darás al mundo. Te quiero muchísimo", una especial dedicatoria en el día que Ava alcanzaba la mayoría de edad en Estados Unidos.

Te mostramos la increíble imagen de las dos, en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"Fue terrorífico": Reese Witherspoon confiesa su terrible experiencia en 'Friends'