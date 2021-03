Millie Bobby Brown estaría en conversaciones para unirse a 'Deadpool 3'

Desde que se produjera la compra de Fox por parte de Disney, uno de los elementos que más expectación han generado entre los fans de Marvel es la introducción al universo de Deadpool, el gamberro superhéroe encarnado por Ryan Reynolds.

Reynolds ha estado muy unido al proceso de creación y desarrollo de las películas desde su inicio, y el propio actor no tardó en hacer bromas sobre su 'bocazas' superhéroe llegando a la casa familiar de Mickey Mouse.

Aunque el desarrollo de 'Deadpool 3' ya está en marcha, aún queda mucho para poder volver a verle en pantalla o saber cómo va a encajar su contenido para mayores de 18 dentro del MCU.

Su rodaje está previsto para mediados del año que viene y podría contar con una de las actrices más relevantes de su generación, Millie Bobby Brown. La intérprete de 17 años ya ha demostrado sus dotes para la acción en su película 'Enola Holmes' y en la serie que le dio la fama, 'Stranger Things'.

Según el portal We got this covered, Millie ya habría estado en conversaciones con Marvel acerca de unirse a la película, aunque la información está lejos de ser oficial o de conocerse qué personaje encarnaría exactamente. Habrá que esperar para saber más sobre el tema y sobre 'Deadpool 3'.

