"Voy a ser yo": Mads Mikkelsen rompe su silencio tras confirmarse que sustituirá a Johnny Depp en 'Animales Fantásticos 3'

A principios de noviembre Johnny Depp anunciaba a través de un comunicado en su cuenta personal de Instagram que abandonaba el papel de Gellert Grindelwald en 'Animales Fantásticos', la saga fantástica dentro de Universo de 'Harry Potter'.

Una decisión que llegó después de que Depp perdiera el mediático juicio que mantuvo durante años contra el diario 'The Sun': "Os hago saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en Animales fantásticos, y que yo he respetado y aceptado esa petición", anunciaba entonces.

Tras su salida se barajaron varios nombres de algunos actores que podrían sustituirlo como el nuevo Grindelwald pero finalmente el elegido fue el actor danés Mads Mikkelsen quien ha roto su silencio en una entrevista a 'EW' donde habla por primera vez de todo lo sucedido.

Así, cuando le pregunta sobre cuál va a ser la gran diferencia entre su interpretación y la de Johnny Depp en 'Animales Fantásticos 3' responde: "Bueno, voy a ser yo, así que esa es la diferencia".

"No, esta es la parte complicada. Todavía lo estamos resolviendo. Tiene que haber un puente entre lo que hizo Johnny y lo que voy a hacer yo. Y al mismo tiempo, también tengo que hacerlo mío. Pero también tenemos que encontrar algunos enlaces [a la versión anterior del personaje] y algunos puentes para que no se separe por completo de lo que ya ha logrado magistralmente", decía sobre cómo se va a enfrentar a este reto.

"En cuanto al trabajo, obviamente es muy interesante y agradable", dijo Mikkelsen. "También es una sorpresa que haya sucedido después de lo que sucedió, lo cual es súper triste. Les deseo lo mejor a los dos. Estas son circunstancias tristes. Espero que ambos vuelvan a estar en la silla de montar muy pronto", terminaba diciendo.

La producción de esta tercera entrega de la saga ya está en activo y se espera que llegue a los cines el 15 de julio de 2022 después de los atrasos que ha sufrido el rodaje con motivo del coronavirus.

