Llevan años confundiendo a Ryan Reynolds con Ben Affleck y esto dice el actor si le preguntan por Jennifer Lopez

Ryan Reynolds ha ofrecido una entrevista al podcast 'Dear Hank and John' donde ha revelado una de sus anécdotas más divertidas y es que llevan años confundiéndole con Ben Affleck pero nunca ha sido capaz de confesar que no es él.

"Hay una pizzería en el East Village de Nueva York a la que he estado yendo durante años", empieza diciendo. "Creen que soy Ben Affleck y nunca los he corregido... siento que no saldría bien si les revelara...".

El actor asegura que actúa con normalidad tanto que incluso responde a cómo se encuentra Jennifer Lopez: "Hago todo lo normal como todos los demás. Simplemente piensan que soy Ben Affleck y me preguntan cómo está JLo y yo digo, 'Genial, bien'. Cojo la pizza y me voy", explica.

Jennifer Lopez y Ben Affleck | Getty

Aunque asegura que cree que la gente de la pizzería están convencidos que es Ben Affleck por su seriedad: "¡Tengo que ser más alegre!", afirma.

"Lo que creo que lo hace creíble es que parezco un poco molesto porque me preguntan esto de nuevo sobre mi vida y las películas", comenta. "Cuando me voy, creo que están como, 'No creo que a Ben Affleck le diviertan nosotros y nuestras preguntas'", dice para comentarle después en el programa que quizás está arruinando la reputación de Affleck.

Además, Ryan Reynolds también habló de lo mucho que lo han confundido con Ryan Gosling a lo largo de los años: "Hace años, solía ser rápido y un poco más suelto en Twitter. Ahora soy un poco más reservado", declara sobre bromear al respecto

"Dije, y nunca diría esto hoy, 'Bueno, la diferencia es fácil de detectar. Ryan Gosling tiene el pelo rubio y Ryan Reynolds es un [improperio]'".

