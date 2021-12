Jennifer Lopez desmiente su cabreo con Ben Affleck por sus palabras sobre su ex, Jennifer Garner

Ben Affleck ha estado en boca de todos esta última semana tras sus declaraciones sobre su matrimonio con Jennifer Garner y cómo la sensación de estar atrapado en él le hizo entrar en el alcoholismo. Esto lo dijo a comienzos de la semana pasada en The Howard Stern Show.

Tal fue la repercusión que el actor tuvo que aclarar sus palabras unos días después en el show de Jimmy Kimmel. Tras las primeras declaraciones los rumores aseguraban que Jennifer Lopez, su actual pareja, estaba muy enfadada con él por lo que había dicho o cómo se había entendido.

Sin embargo, hace unas horas la actriz y cantante negaba estos rumores a la revista People: "Simplemente no es cierto". "No es así como me siento, no podría tener más respeto por Ben como padre, co-padre y ser humano".

Ben Affleck matizó sus palabras

Tras lo dicho en The Howard Stern Show Ben Affleck acudió al show de Jimmy Kimmel para presentar su próxima cinta, 'The Tender Bar', y quiso aclarar la polémica. "Los espectadores se quedaron con eso, pero yo seguía diciendo cuanto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y por nuestros hijos y los pongo en primer lugar".

"Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre", explicó el actor sobre la madre de sus tres hijos con la que estuvo 10 años casado.

Para seguir diciendo después: "Decían que había culpado a mi exesposa de mi alcoholismo porque estaba atrapado en este matrimonio. Simplemente me hicieron parecer lo peor, el más insensible, estúpido y horrible".

"Tengo que trazar una línea y ser claro. Lo que se ha dicho no es cierto. No lo creo, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo", terminó diciendo Ben Affleck en el programa.

