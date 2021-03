Liam Neeson, "asustado" por su nueva película, que le removerá la tragedia que vivió con la muerte de su mujer

El 18 de marzo del año 2009 moría de forma repentina la actriz Natasha Richardson a los 45 años por una hematoma epidural a consecuencia de un accidente que tuvo mientras estaba esquiando junto a su familia en la estación de Mont Tremblant, cerca de Québec.

Richardson estaba casada con el actor Liam Neeson junto al que tuvo dos hijos, Micheál y Daniel, quienes tuvieron que hacer frente a esta tragedia de la noche a la mañana.

En 2020 Liam ha protagonizado una película llamada 'Made in Italy' junto a su hijo mayor, Micheál. Un cinta que ha sido un poco duro para ellos ya que trata sobre un padre y un hijo quienes se enfrentan al duelo de la muerte de su madre y esposa.

En la Toscana, un bohemio artista londinense (Neeson) regresa a Italia con su hijo (Richardson) para vender la casa que heredaron de su difunta esposa. Pero ninguno de los dos esperaba encontrar la hermosa villa en tan mal estado. Mientras padre e hijo restauran minuciosamente la casa, también comenzarán a reparar su relación. El futuro ahora puede parecer bastante diferente y sorprender a los dos, reza la sinopsis.

Ahora, el director de la película James D'Arcy ha concedido una entrevista a Metro.co.uk donde ha hablado del miedo que tuvo al principio cuando le propusieron que le entregara el guion a Liam Neeson: "Me sugirieron a Liam, y pensé que era una obra genial como idea o un desastre", afirma

"Pensé que podríamos recibir una nota muy insultante de su agente: "¿Cómo te atreves a enviarle a Liam ese guión?", explica sobre los sentimientos que tuvo al saber que podría ser un poco complicado para él enfrentarse a un proyecto así.

Pero James comenta que recibió un correo del actor diciéndole que le había emocionado la idea, aunque tenía miedo: "'Leí tu guión y realmente me conmovió, me conmovió mucho. Y tengo un poco de miedo, y creo que esa es la razón por la que me gustaría estar involucrado', lo cual es increíble".

Después tuvieron un primer contacto donde el actor le propuso a su hijo para la película: "Tomamos una taza de té y Liam sugirió, tal vez conocer a Micheál, porque sintió que había algo que ellos, como padre e hijo en la vida real, podían lograr algo que no se puede actuar".

"Lo entendí y me alegré mucho de conocer a Micheál", comenta. "Luego me emocioné, porque Micheál es súper guapo, realmente encantador y tenían una especie de relación fácil entre ellos. Y pude ver que Liam se sentía muy relajado con Micheál", termina diciendo.

En el vídeo de arriba puedes ver el tráiler de película donde verás a padre e hijo en acción.