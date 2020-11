"Todo el mundo sabe que eres un idiota vanidoso": El día que Robert Pattinson ('The Batman') cargó contra los actores con un gran ego

Robert Pattinson conoció la fama mundial cuando aún era muy joven gracias a su papel como Edward Cullen en 'Crepúsculo'. Ahora se ha metido en la piel de Bruce Wayne para 'The Batman', lo que le volverá a colocar de nuevo en primera plana.

En los años que han pasado entre uno y otro papel, Robert se ha decantado por hacer un cine más independiente, demostrando en muchas ocasiones que es un gran intérprete. Así, su carrera ha ido oscilando entre papeles en películas muy populares y otros en proyectos mucho más discretos.

Cuando dio por terminado su trabajo en 'Crepúsculo', Pattinson ofreció una entrevista a The Independent en la que hablaba de sus muchas inseguridades en los sets de rodaje:

"Realmente no sé lo que estoy haciendo cuando lo hago. Creo que muchas veces es como lanzar una moneda… no entiendo a esos actores que pueden están listos para trabajar en cualquier momento y simplemente entran en 'modo de actuación' y son muy buenos todo el tiempo. Yo literalmente puedo entrar un set y no tener ni idea. He hecho toda mi preparación, o lo que sea, y no tengo idea de lo que va a pasar hasta que abro la boca. No tengo ni idea nunca".

Como anécdota, igual desconoces que en su primer día en el rodaje de 'Crepúsculo', Robert Pattinson sufrió un accidente, lesionándose un glúteo. Te contamos todos los detalles en el vídeo de arriba.

Sobre cómo ha mantenido los pies en el suelo durante toda su carrera, él dijo: "No lo sé, supongo que soy una persona bastante insegura y, por lo tanto, no es muy difícil para mí. Incluso si alguien te dice que algo está bien, tienes que ser bastante tonto para dejar que se te suba, especialmente ahora que se sabe todo sobre tu vida. No entiendo a los actores que todavía tienen un gran ego. Todo el mundo sabe quién eres, todo el mundo sabe que eres un idiota vanidoso, y eso es lo que son todos los actores".

