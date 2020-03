Harrison Ford se pone a dirigir el tráfico durante un atasco en un túnel

Harrison Ford, en pleno atasco en Nueva York, no pudo aguantar más y decidió bajarse de su propio coche, el cual se había quedado bloqueado en un túnel. Una vez abajo, el actor se puso a dirigir el tráfico para tratar de arreglar la situación. Después de dar las indicaciones necesarias al coche que bloqueaba el suyo, se volvió a montar y continuó su camino.

La gente que allí estaba no daba crédito a lo que estaban viendo. No todos los días aparece Indiana Jones (sin látigo ni sombrero) para solucionar un atasco. Pero desde luego, el día que aparece te das cuenta de que todas tus horas perdidas dentro del coche no han caído en saco roto. Mucha gente sueña con ver al actor en la vida real, pero verle en mitad de la calle cual guardia urbano es algo que puede animar a cualquiera. A cualquiera menos al propio Harrison Ford, claro.

En el vídeo podemos ver el estado de ánimo del actor. No, no tiene su característica sonrisa. Tiene tanta prisa como el resto de los mortales.