Los fans piden que Will Smith y Jada Pinkett dejen de dar detalles de su vida privada

Desde hace unos meses los detalles sobre el atípico matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith son cada vez más de dominio público.

Gracias a las memorias publicadas por el actor, 'Will', mucha más información sobre su vida privada ha salido a la luz y parece que cada día hay un nuevo titular sobre los encuentros sexuales que tuvieron fuera del matrimonio o cómo siguen trabajando en su relación.

Además, Jada Pinkett también es muy honesta y abierta sobre su vida sobre todo en su programa Red Table Talk junto a su hija Willow y su madre Adrienne Banfield-Norris. Allí se han sincerado sobre una gran variedad de temas que incluyen drogas, retoques estéticos y sus problemas maritales.

Ahora una curiosa petición ha salido a la luz en Change.org que de forma directa pide a todos que "paren de entrevistar a Will y Jada Smith!". La petición está a punto de sobrepasar las 15.000 personas y crece con las horas.

"Sé más sobre esta familia en los últimos 3 meses que en los últimos 10 años" o "No todo tiene que ser de dominio público" son algunos de los comentarios que se pueden ver en la página que apoya esta petición.

La escena sexual con la que Will Smith presentó a Jada a su familia

Uno de los últimos detalles que se han sabido sobre el matrimonio es de hace unos cuantos años atrás. Durante una entrevista en el programa 'The Graham Norton Show', Will decidió recordar esta anécdota a raíz de una conversación sobre no gustarle ni escribir ni actuar en escenas de sexo.

Así, ha recordado una broma que le gastó a su mujer: "Ella venía a conocer a mi familia por primera vez. Me crié en una casa muy religiosa y mi abuela Gigi está muy metida en el tema de Jesús. No sabían quién era Jada y puse una de sus películas y resulta que cuando llegó Jada, mi abuela estaba viendo una escena de sexo…".

"Entró y mi abuela estaba viendo esa escena. Miró a Jada y le dijo: 'Cuando yo crecía la gente no tenía que quitarse la ropa para hacer una película'. Jada me llevó a un lado y me dijo: '¿Por qué has hecho esto?", sigue contando.

"Y yo le dije: 'Te prometo que es divertido, igual ahora no, pero un día nos dará años de alegría'. ¡Llevamos 27 años juntos y todavía no se ha reído!", reconoce.

