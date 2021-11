Will Smith tiene una gran carrera a sus espaldas en el mundo de la actuación y está claro que ama su profesión, más aún viendo en la gran cantidad de proyectos nuevos en los que se involucra. Pero, con tantos años en el mundillo, Will ha tenido tiempo para reflexionar y descubrir la parte que no le gusta sobre la interpretación.

Durante una entrevista en el programa 'The Graham Norton Show', Will dejó muy claro que las escenas de sexo no le gustan ni como guionista ni como actor: "No me interesa escribir escenas en las que haya sexo. Siempre las he encontrado muy peculiares. El amor y el romance están muy bien".

Y continúa diciendo: "Pero no quiero leer nada al respecto, así que no escribo nada de eso. ¡Todo el mundo que te conozca creerá que estás escribiendo de ti mismo!".

Para rematar, Will cuenta: "Las escenas de sexo son la peor parte de actuar. Cuando las ves en una película hay música y vino, pero en el set hay un tipo gigante sujetando un micrófono, masticando y mirándote".

La broma de Will Smith a su mujer Jada Pinkett cuando conoció a sus padres

A raíz de esto, Will ha recordado una pequeña broma que le gastó a su mujer Jada Pinkett: "Ella venía a conocer a mi familia por primera vez. Me crie en una casa muy religiosa y mi abuela Gigi está muy metida en el tema de Jesús. No sabían quien era Jada y puse una de sus películas y resulta que cuando llegó Jada, mi abuela estaba viendo una escena de amor..."

"Entró y mi abuela estaba viendo esa escena. Miró a Jada y le dijo, 'Cuando yo crecía la gente no tenía que quitarse la ropa para hacer una película'. Jada me llevó a un lado y me dijo, '¿Por qué has hecho esto?'", sigue contando.

Will termina la anécdota diciendo: "Y yo le dije, 'Te prometo que es divertido, igual ahora no, pero un día nos dará años de alegría'. ¡Llevamos 27 años juntos y todavía no se ha reído!".

