ESTRENOS: 'Creed II: La Leyenda de Rocky' llega a los cines y Robert Redford dice adiós a la interpretación con 'The Old Man and the Gun'

ESTRENOS DE LA SEMANA

Este fin de semana llega a la cartelera 'The Old Man and the Gun' con Robert Redford que dice adiós a su carrera como actor. Además, Sylvester Stallone vuelve a subirse al ring como entrenador de Adonis Creed (Michael B. Jordan) en 'Creed II: La Leyenda de Rocky'. Y, si te gustan las historias de amor, no te puedes perder 'El blues de Beale Street' del director de la oscarizada 'Moonlight', Barry Jenkins.