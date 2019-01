Entrevista exclusiva con Sissy Spacek sobre 'The Old Man and the Gun': "La aportación de Robert Redford al cine es inmensa"

'The Old Man and the Gun' cuenta la historia real de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel y que logró fugarse hasta en 18 ocasiones, llegando a cometer su último atraco en el 2000, cuando tenía 80 años.

En la cinta Sissy Spacek interpreta a Jewel, y en esta entrevista que publicamos hoy en exclusiva la actriz charla sobre su personaje, sobre su relación con Robert Redford y lo especial que ha sido este proyecto para todos.

'The Old Man and the Gun' llegará a los cines españoles este viernes 25 de enero.

