La escena eliminada de 'After' que ha transformado la importancia de Dylan Sprouse en 'After 2'

El tráiler de la película 'After. En mil pedazos' ha llegado y no ha dejado a nadie indiferente. Las ganas por ver la nueva película y saber cómo continúa la historia de Tessa y Hardin han aumentado con el avance de lo que será 'After 2'.

La cinta, protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, llegará a nuestros cines el 4 de septiembre. Para celebrar su estreno por todo el mundo, la escritora de la saga de los libros en los que se basa la película y guionista de esta entrega, Anna Todd, ha contestado a las preguntas de sus seguidores y ha revelado algunos detalles de la secuela.

Uno de los secretos que ha destapado es la importante decisión que se ha tomado en esta segunda entrega, que no ocurre así en los libros y que tiene que ver con la relación de Tessa y Hardin tras la llegada de Trevor.

El personaje interpretado por Dylan Sprouse tendrá una importancia clave debido a algo que no pudieron hacer en la primera película y a una escena eliminada, como ha confesado la autora. Puedes descubrir de qué se trata en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa

Anna Todd revela nuevos secretos de 'After 2' y por qué será más fiel a la historia de Hardin y Tessa