'After. En mil pedazos': Primer tráiler completo con los problemas de Tessa y Hardin y sus momentos más ardientes

Después de una ansiada espera, 'After. En mil pedazos' ya tiene fecha de estreno en España, el 4 de septiembre, y finalmente ha lanzado su tráiler completo que sube la temperatura inevitablemente.

El vídeo ha hecho estallar las redes y da muchos más detalles de a lo que se enfrentará la relación de Hardin y Tessa en esta segunda parte.

A Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin se les unen caras nuevas como Dylan Sprouse, Candice King y Charlie Webber, y el resultado no podría ser más prometedor.

Qué veremos en la secuela de 'After'

'After. En mil pedazos' continúa la historia que comenzó 'After: Aquí empieza todo'. La película está basada en 'After. En mil pedazos', el segundo libro de la saga escrito por Anna Todd. La cinta nos continuará la historia de amor de Tessa y Hardin, una pareja que volverá a tener problemas en esta segunda parte. Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin volverán a ponerse en la piel de los adolescentes protagonistas de la saga. El guion de esta segunda parte está escrito por la propia Anna Todd y Mario Celaya. En esta ocasión, Tessa, interpretada por Josephine Langford quiere dar un giro en su vida y ha comenzado a trabajar en Vance Publishing, centrándose en los estudios más que nunca. Por otro lado, Hardin, interpretado por Hero Finnes Tiffin se da cuenta del enorme error que cometió en 'After: Aquí empieza todo' y quiere corregir lo cometido, evitando perder a Tessa. Ella conoce a su nuevo compañero de trabajo, Trevor, interpretado por Dylan Sprouse, un chico encantador y totalmente contrario a su anterior amor. El film está dirigido por Roger Kumble, director estadounidense de 'Falling in love', 'Furry vengeance' o 'Cruel Intentions'.

