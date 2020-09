'After. En mil pedazos': Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin nos hablan de las escenas de sexo ahora que la película es para mayores de 18

Afterianas y afterianos del mundo, estamos de enhorabuena porque 'After. En mil pedazos' ya está aquí. Este 4 de septiembre la esperada secuela se ha estrenado en los cines de España y la expectación no podría ser mayor.

Esta vez, la segunda parte del fenómeno viene con un cambio importante, y es que está calificada para mayores de 18, lo que significa que los fans tendrán muchos más momentos calientes.

Este cambio en 'After 2' llega en el momento perfecto, pues en esta ocasión Tessa y Hardin están, como él mismo dice, "enganchados el uno al otro con tanto placer como dolor".

Hemos hablado con sus actores, Hero Fiennes-Tiffin, Josephine Langford y Dylan Sprouse, y la pareja protagonista nos ha confesado cómo ha sido para ellos el rodaje de estos momentos íntimos. No te pierdas nada en el vídeo de arriba.

