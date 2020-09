Entrevistamos a Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford por 'After. En mil pedazos' y nos hablan de los fans

'After. En mil pedazos' es uno de los estrenos más esperados del año y los fans han estado muy pendientes de sus novedades debido a la incertidumbre que provocó la pandemia mundial en la industria. Afortunadamente, la secuela de 'After' se estrena estre viernes 4 de septiembre con todas las medidas de seguridad y sus seguidores no podrían estar más expectantes.

Esta segunda parte retoma la historia después de la bomba que hizo temblar los cimientos de la relación de Tessa y Hardin, quien tendrá que esforzarse mucho para recuperar su confianza.

A Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin se les une Dylan Sprouse en esta nueva entrega, y no pueden estar más felices de la gran acogida que ha tenido la saga y sus personajes.

Hemos podido hablar con ellos (de la manera más 2020) y nos han contado cómo les ha cambiado la vida con el éxito de 'After', y lo que piensan de su impresionante fandom. Lo tienes todo en el vídeo de arriba.

También puedes ver lo que nos ha contado su autora, Anna Todd, sobre lo que cambiaría de la primera película de cara a 'After. En mil pedazos':