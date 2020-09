Entrevistamos a Anna Todd y nos confiesa qué cambiaría de la primera película de cara a 'After. En mil pedazos'

Después del gran éxito de la primera adaptación de 'After', la saga de libros creados por Anna Todd, no tardó en confirmarse el rodaje de su segunda entrega, 'After. En mil pedazos'.

La gran acogida de 'After. Aquí empieza todo' catapultó las carreras de sus protagonistas, Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, e hizo posible la preparación de la secuela con Anna Todd como productora. Así, la escritora aseguró a los fans que 'After 2' sería mucho más fiel a los libros que enamoraron a millones de personas, y parece que ha cumplido.

En Se Estrena hemos tenido la oportunidad de hablar con la autora y con los protagonistas, y Anna se ha sincerado sobre todo lo que hubiera hecho diferente en la primera película de 'After', y no dejará a ningún fan indiferente. Lo tienes todo en el vídeo de arriba.

'After. En mil pedazos' retoma la historia de Tessa y Hardin después de los problemas que surgieron al final de la primera entrega con el gran secreto de Hardin desvelado. Esta vez veremos a una Tessa más segura de sí misma y que empieza una nueva aventura al conseguir unas prácticas en una editorial, donde se encontrará problemas para su relación con nombre propio: Trevor (Dylan Sprouse).

No te pierdas lo que nos contaron Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin sobre lo que piensan de los fans de 'After' y cómo les ha cambiado la vida el fenómeno: