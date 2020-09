Dwayne Johnson confirma que él y toda su familia han dado positivo en coronavirus

Después de todas las noticias que nos han llegado del coronavirus de todo el mundo este año, lo último que se espera es que lleguen más casos. Sin embargo, el actor de la saga 'Fast and Furious', Dwayne Johnson, ha confirmado por sus redes sociales que tanto él como toda su familia han dado positivo en el test.

El actor ha querido concienciar y enviar un mensaje para que la gente tome todas las medidas necesarias y proteja a los demás, justo antes de transmitir la noticia: "Mi mensaje para todos ustedes alrededor del mundo. Mantente disciplinado. Estimula tu sistema inmunológico. Comprométase con el bienestar. Use su mascarilla. Protege a tu familia. Sea estricto en cuanto a tener personas en su casa o reuniones. Mantente positivo. Y cuida de tus semejantes. Manténganse saludables, mis amigos".

"Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, por cierto. Dondequiera que se encuentre en todo el mundo en este momento. Quería darles una actualización útil sobre algunas de las cosas por las que he estado pasando durante las últimas dos semanas", comenzaba explicando Johnson. "Mi esposa Lauren, mis dos niñas y yo hemos dado positivo en COVID-19. Puedo decirles que esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia. Y, para mi personalmente también".

"He pasado por algunas tonterías en el pasado. Me di la vuelta y me patearon un poco el trasero en el pasado. Tuve algunos desafíos, pero dar positivo por COVID-19 es muy diferente a superar lesiones desagradables o ser desalojado o estar en quiebra, lo que me ha pasado más de unas pocas veces", sonreía el actor. "La razón por la que esto se siente diferente es porque mi prioridad número uno es proteger siempre a mi familia. Protege a mis hijos, a mis seres queridos. Es nuestra, me refiero a ustedes, toda nuestra prioridad número uno... Estamos del otro lado de COVID-19, y somos más fuertes y saludables".

