Robert Pattinson, Dwayne Johnson, Gal Gadot o Zack Snyder, entre las estrellas confirmadas para el DC FanDome, el gran evento virtual gratuito

Más información Tráiler de la DC FanDome, el evento virtual que no te puedes perder

Ya falta poco para poder disfrutar del esperado evento DC FanDome, con 24 horas de contenido virtual y gratuito de tus películas, series, cómics y videojuegos favoritos de DC.

El evento de Warner Bros. será una celebración sin precedentes del Multiverso DC disponible en nueve idiomas, incluyendo el español. Más de 100 horas de contenido a través de paneles, experiencias inmersivas, exclusivas y entrevistas con más de 300 rostros de todos sus proyectos.

Para amenizar la espera hasta el 22 de agosto, hemos conocido muchos de los importantes invitados del evento y los proyectos que no te puedes perder.

Habrá contenido sobre la versión de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia', con la presencia confirmada del cineasta, de 'Wonder Woman 1984', 'The Batman', 'Aquaman' o 'The Flash'.

Además de series como 'Stargirl', 'Harley Quinn', 'DC's Legends of Tomorrow', 'Teen Titans GO!' y muchas más.

Entre las grandes estrellas confirmadas para el evento estarán Gal Gadot, Patty Jenkins y Kristen Wiig ('Wonder Woman 1984'), Robert Pattinson y Matt Reeves ('The Batman'), Andy Muschietti y Ezra Miller ('The Flash'), Zachary Levi, Adam Brody, Asher Angel y Jack Dylan Grazer ('Shazam!'), Dwayne Johnson ('Black Adam'), James Wan ('Aquaman') o James Gunn y Margot Robbie ('Escuadrón Suicida 2').

En el vídeo de arriba puedes descubrir a muchos más y tienes más información en la página oficial DCFanDome.com.

Así se organiza el DC FanDome

El epicentro del DC FanDome es el Salón de los Héroes, donde puedes disfrutar de una programación especial, paneles y revelación de contenidos de una gran variedad de películas, series de televisión y juegos que estarán disponibles en diferentes idiomas incluyendo: portugués brasileño, chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y español.

Desde allí, se podrá navegar más profundamente en el Multiverso DC explorando cinco mundos satélite adicionales, cada uno con su propio contenido localizado y actividades únicas, así como un mundo totalmente dedicado a los niños:

- DC WatchVerse: Aquí es donde escoges asiento, te acomodas y te unes a la audiencia virtual quedándote completamente absorto en horas de contenido de todas partes del mundo que no puedes perderte. Todo, desde paneles y pases exclusivos hasta material nunca antes visto, con elenco, creadores y equipo detrás de las cámaras de Cine, Televisión, Home Entertainment y Juegos de DC.

- DC YouVerse: Aquí los fans serán las estrellas, para ver el contenido más sorprendente generado por los usuarios, cosplay y fan art de todo el mundo.

- DC KidsVerse: ¿Necesitas una forma de entretener a tus hijos durante horas y horas? A este contenido se podrá acceder directamente desde DCKidsFanDome.com.

- DC InsiderVerse: Desde aquí, viaja detrás de las cámaras con los artistas que dan vida a DC en todas sus formas, desde cómics hasta juegos, televisión, películas, parques temáticos, productos de consumo y más.

- DC FunVerse: La parte más divertida en la que podrás participar en infinidad de experiencias.