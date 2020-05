Antes de que los rodajes tuvieran que suspenderse por la crisis del coronavirus, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds se encontraban rodando una película juntos para Netflix, 'Red Notice', donde también les acompaña Gal Gadot.

El rodaje continúa en parón hasta que sea seguro volver al set, pero The Rock ha confesado que podrían haber avanzado mucho más si no fuera por culpa de Ryan Reynolds. Según aseguraba en su aparición desde casa en el programa de Jimmy Fallon, era imposible terminar las escenas entre ambos.

"Fue horrible", reconoce el ex luchador, que finalmente se anima a contar qué es lo que ocurría entre los dos aunque reconoce que puede que Reynolds "le mate" por ello.

Puedes ver todas su confesión en el vídeo de arriba.

