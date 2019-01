La enorme cifra que la nueva película de 'Piratas del Caribe' podría ahorrar sin Johnny Depp

Disney ha confirmado recientemente el reboot de la famosa saga 'Piratas del Caribe', pero lo que más ha llamado la atención a los fans es que esta nueva versión no contará con Johnny Depp, quien interpretó a Jack Sparrow en la franquicia. Y es que además de aportar novedad a la historia, el reboot se ahorraría alrededor de 90 millones de dólares al prescindir del actor, según recoge la revista Forbes.

No cabe duda de que la cifra que figura en el contrato de Johnny Depp deber ser de las más elevadas, y precisamente por esto al estudio le será más fácil manejar un presupuesto más pequeño para realizar una nueva versión de la saga. Además, Disney ha fichado a los guionistas de 'Deadpool', lo que recupera las expectativas que pudieron perderse al saber que no veríamos a un Jack Sparrow interpretado por Depp.

Parece que con estas decisiones el estudio ha querido dar un nuevo rumbo a la saga, tal y como confirmó el presidente de Disney Studios para The Hollywood Reporter: "Queremos traer una nueva energía y vitalidad. Me encantan las películas (de 'Piratas del Caribe'), pero parte de la razón por la que Paul y Rhett (guionistas de 'Deadpool') son tan interesantes es que queremos darle una patada en los pantalones. Y eso es lo que les he encargado". Todo apunta a que este reboot será, como poco, muy divertido con los escritores de 'Deadpool' al mando.