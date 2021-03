Sale a la luz la drástica decisión de Maddox en el juicio de Angelina Jolie y Brad Pitt que le aleja por completo de su padre

La batalla entre Angelina Jolie y Brad Pitt vuelve a estar de actualidad tras revelarse que Angelina Jolie habría presentado "pruebas y testimonios de violencia doméstica" contra su exmarido en el juicio por la custodia de sus hijos.

Documentos que se presentaron el pasado 12 de marzo junto a los que, además, había otros informes donde se decía que los hijos de la ex-pareja iban a testificar en el juicio.

Ahora Maddox, el hijo mayor, ya habría testificado: "Maddox ya ha dado testimonio como adulto en la disputa de custodia en curso y no fue muy halagador para Brad", revela una fuente a 'Us Weekly'.

Además, esta fuente asegura que el joven de 19 años habría dejado de usar el apellido de Pitt, un detalle con el que se alejaría todavía más de su padre: "Él no usa Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya".

Maddox y Brad Pitt, una tensa relación

Fue en septiembre de 2016 cuando la relación entre padre e hijo se rompió tras el encontronazo que Brad Pitt Y Maddox tuvieron en un jet privado que viajaba de Francia a Estados Unidos. Al parecer el actor fue violento con el joven, que entonces tenía 15 años, cuando trataba de defender a su madre.

Tras estos hechos, que fueron el punto decisivo en la ruptura de la relación de los actores, Brad Pitt fue investigado por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles por abuso infantil de la que fue absuelto.

"El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles lo absolvió de cualquier acusación de abuso infantil casi de inmediato", dice la fuente al medio anteriormente mencionado.

"El caso permaneció abierto por precaución porque el departamento se tomó el asunto en serio, y en los casi dos años de visitas monitoreadas, no hubo un solo caso que provocó que se dispararan las alarmas", añadía.

Pero, desde entonces la relación entre Maddox y Brad no ha sido la misma, tanto que en 2020 otra fuente apuntaba que era "inexistente". Además, de revelar que el intérprete tampoco se hablaría con Pax, su otro hijo de 17 años.

En el vídeo de arriba puedes ver la reacción de Brad Pitt tras saber este giro en los acontecimientos de si juicio donde se revela que está "devastado" y cada vez más distanciado de sus hijos.

