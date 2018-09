¿Ha confirmado Jake Gyllenhaal por fin su papel en 'SpiderMan: Lejos de casa'?

Ya nos hicimos ilusiones cuando surgieron las primeras informaciones sobre que Jake Gyllenhaal sería el nuevo villano de 'SpiderMan: Lejos de casa', pero Marvel no tardó en bajarnos a la tierra y asegurar que no había nada confirmado.

Desde entonces ha llovido mucho y una nueva entrevista de Gyllenhaal con L'essentiel parece haberlo confirmado. Y es que esta es su respuesta ante una pregunta que da por hecho que da vida a Mysterio en la esperada secuela.

"Siempre me ha fascinado este tipo de historia, aunque no crecí leyendo cómics de Spiderman. La idea de héroes y superhéroes es importante, especialmente en el mundo en que vivimos. [...] Me encanta la forma en que Marvel Studios está abordando a los Vengadores porque no tienen miedo de hacer tambalear las reglas establecidas. Que los superhéroes tienen diferente género y colores de piel, lo que manda un fuerte mensaje a los jóvenes".

Si con esta reflexión no te ha quedado clara su relación con la película, aquí viene lo mejor:

"No puedo decirte mucho de la trama de la nueva SpiderMan, pero Tom Holland es un joven humorista", adelanta.